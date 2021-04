Het Expertisecentrum Euthanasie heeft vorig jaar voor het eerst in zijn bestaan minder euthanasieverzoeken ontvangen dan het voorgaande jaar. Dat meldt het centrum vrijdag bij de publicatie van de jaarcijfers. Er kwamen 2.901 aanvragen binnen, ruim 200 minder dan in 2019. Uiteindelijk heeft het centrum 899 verzoeken van euthanasie ingewilligd.

Bestuurder Sonja Kersten stelt dat de daling is veroorzaakt door de eerste lockdown. Tijdens de eerste coronagolf gold een patiëntenstop bij het centrum, gezien er geen beschermende middelen aanwezig waren, vertelt Kersten in gesprek met Trouw. Hoeveel patiënten zich niet hebben kunnen melden tijdens de lockdown, is niet bekend.



Verzoeken die al waren ingediend konden tijdens de lockdown wel worden ingewilligd. Vanaf medio mei konden weer nieuwe verzoeken worden ingediend, hoewel artsen en patiënten elkaar nu voornamelijk digitaal moesten spreken. Na het einde van de patiëntenstop zou geen enorme drukte zijn waargenomen qua aantal aanmeldingen; de cijfers van mei en volgende maanden bleven op het oude niveau.