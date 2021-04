Kruidvat heeft vanaf zaterdag coronazelftests in de winkels liggen. Een klant mag er dan maximaal vier kopen, laat een woordvoerder weten.

De drogisterijketen verwacht zaterdag voldoende tests in de winkels te hebben liggen om aan de vraag te voldoen. Eerder begon drogisterijketen Etos al met de verkoop van coronazelftests. De test die Kruidvat verkoopt is van producent Roche en is verkrijgbaar voor een "introductieprijs van 5 euro".



De Rijksoverheid waarschuwt dat de uitslag van een zelftest minder nauwkeurig is. De testen moeten daarom niet worden gebruikt bij coronaklachten. Ook iemand die in de buurt was van iemand die corona heeft en voor iemand die terugkeert uit een hoogrisicogebied bieden de testen geen soelaas. In die gevallen moet altijd een testafspraak bij de GGD worden gemaakt.



Zelftesten zijn ook niet bedoeld als toegangstest. Ook zijn ze niet geschikt voor mensen uit een risicogroep of voor mensen die werken met kwetsbare personen of mantelzorgers.