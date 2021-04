In alle kroegen, scholen, theaters en andere locaties die met toegangstesten gaan werken, kan wat werkgeversorganisatie VNO-NCW betreft vanaf mei de anderhalvemeterregel worden losgelaten. Dat zegt voorzitter Ingrid Thijssen van VNO-NCW donderdag in een interview met De Telegraaf.

"Deze maand zijn er nog veel experimenten met sneltesten. Laten we dan vanaf volgende maand de 1,5 meter loslaten. Uiteindelijk is dat een kwestie van durven", aldus de voorzitter.

Volgens Thijssen kan dat in alle ruimtes die straks alleen toegankelijk zijn met een negatief testresultaat. Ze erkent dat de sneltesten niet 100 procent waterdicht zijn. "Maar nul risico bestaat niet in het leven."

Door de 1,5 meter los te laten kunnen meer mensen in een café en meer studenten in een collegezaal. Thijssen: "Als we straks massaal testen in het hoger onderwijs en er is nog steeds maar 20 procent van de studenten welkom, wat schiet je er dan mee op?"



Deze maand worden in samenwerking met de GGD en het ministerie van Volksgezondheid experimenten gedaan met toegangstesten in musea, theaters, kerkgebouwen, dierentuinen, horeca en casino's. Ook zijn er tal van proeven op scholen en in bedrijven.