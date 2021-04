Koepelorganisatie GGD GHOR denkt vanaf vrijdag mensen onder de zestig weer AstraZeneca-vaccins te kunnen toedienen als het ministerie van Volksgezondheid daar morgen toestemming voor geeft. Voor morgen zijn in elk geval ruim vijftienhonderd geplande prikafspraken afgezegd.

Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge verwacht dat het effect van de gedeeltelijke prikpauze met het vaccin van AstraZeneca "relatief beperkt" zal zijn. Hij denkt dat in april nog steeds de grens van vier miljoen toegediende vaccins wordt bereikt. Er wordt "op alle mogelijke scenario's" ingespeeld, zegt De Jonge. Zo worden er achter de schermen al voorbereidingen getroffen om de afspraken volgende week snel in te kunnen plannen.



Of alle afspraken op vrijdag wel door kunnen gaan, is afhankelijk van wat het ministerie van Volksgezondheid morgen gaat zeggen. Nederland legde vrijdag, in navolging van onder meer Duitsland, het vaccineren van mensen van onder de zestig jaar met het middel van AstraZeneca stil. Eerder die dag meldde het bijwerkingencentrum Lareb dat vijf personen in Nederland trombose én een vermindering van het aantal bloedplaatjes ontwikkelden na een vaccinatie. Eén vrouw overleed nadat ze een bloedprop bij de longen ontwikkelde.



Vanmiddag oordeelde het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) dat bij het Astra-Zeneca-vaccin weliswaar een zeer zeldzame bijwerking van trombose en een tekort aan bloedplaatjes kan voorkomen, maar dat het voordeel dat het vaccin oplevert nog altijd groter is dan de risico's die het met zich meebrengt.