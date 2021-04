Onderzoek naar een neussprayvaccin tegen COVID-19 heeft veelbelovende preklinische data opgeleverd. Dat meldt producent van vaccins tegen infectieziekten Intravacc. De organisatie heeft met een studie op muizen en hamsters aangetoond dat de neusspray ertoe leidde dat de dieren virusneutraliserende antilichamen in het bloed aanmaakten. Het onderzoek kan nu door naar de volgende fase en starten met testen op mensen.

Het bedrijf maakte medio 2020 bekend een middel te ontwikkelen dat COVID-19 moet tegengaan. Opvallend is dat het hier gaat om een neusspray, waar de tot nu toe goedgekeurde vaccins met een naald via de spier ingebracht moeten worden.



"We richten ons met alle kracht op de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin in de vorm van een neusspray. Immuniteit van de slijmvliezen in bijvoorbeeld de neus-keelholte vormt de eerste en belangrijkste verdedigingslinie tegen luchtweginfecties en speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van overdracht van SARS-CoV-2", meldt dr. Dinja Oosterhoff, directeur programmamanagement van Intravacc.



De organisatie is opgetogen over de resultaten van het onderzoek waarbij werd getest op muizen en hamsters en zegt nu door te kunnen naar de volgende fase. Daarbij wordt de neusspray tijdens een klinische studie bij mensen verder onderzocht.



De technologie van Intravacc wordt gebruikt bij onder meer polio-, mazelen-, DTP-, Hib- en griepvaccins. Volgens de organisatie is rond de 40 procent van de op kinderziektes gebaseerde vaccins gebaseerd op vaccintechnologieën van Intravacc.