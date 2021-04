Mensen die tussen Nieuw-Zeeland en Australië reizen, hoeven vanaf 19 april niet meer verplicht in quarantaine, maakte de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern dinsdag bekend.

Volgens de premier voldoet de huidige coronasituatie in beide landen aan de voorwaarden om de reisbewegingen weer te kunnen toestaan.



"Het succes van ons team om het coronavirus beheersbaar te houden zorgt ervoor dat het weer mogelijk is om opnieuw in contact te komen met onze geliefden en het reizen tussen Australië en Nieuw-Zeeland te hervatten", aldus Ardern.