België lanceert dinsdag het online platform QVAX, waarop inwoners van het land kunnen aangeven dat ze op de reservelijst voor het coronavaccin willen komen te staan. Ze kunnen laten weten wanneer in de komende weken ze snel naar een vaccinatiecentrum kunnen komen. Wanneer dat vaccinatiecentrum een dosis van het vaccin overheeft, kan het iemand van deze lijst raadplegen, schrijven meerdere Belgische media, waaronder VRT.

In eerste instantie maken slechts twee vaccinatiecentra gebruik van het platform. Wanneer het gebruik van de reservelijst op deze twee locaties als positief ervaren wordt, zal het gebruik hiervan volgende week worden uitgerold naar alle vaccinatiecentra in het land.

De vaccinatiecentra houden per dag hooguit enkele doses van het vaccin over, bijvoorbeeld doordat iemand niet komt opdagen voor zijn of haar afspraak. Wanneer er een vaccin over is, wordt de reservelijst geraadpleegd en krijgt iemand binnen de groep die dan aan de beurt is een uitnodiging om de prik te komen halen.

Het betekent dus niet dat de personen op deze lijst zomaar eerder een vaccin krijgen dan volgens de vaccinatiestrategie de bedoeling is; ook op deze lijst wordt rekening gehouden met risicogroepen.