Nederlanders die de grens oversteken naar de oosterburen, moeten vanaf dinsdag direct een negatieve coronatest kunnen tonen. Duitsland bestempelde Nederland afgelopen weekend als hoogrisicogebied vanwege het grote aantal besmettingen.

Het land had al een testplicht ingesteld voor reizigers vanuit Nederland, maar die hield in dat Nederlandse reizigers pas na een verblijf van 48 uur in Duitsland een negatieve test moesten kunnen tonen.