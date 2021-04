De derde onderzoeksfase van het potentiële coronavaccin van Valneva kan naar verwachting in april worden opgestart, maakt de farmaceut dinsdag bekend.

De eerste twee onderzoeksfases van het potentiële vaccin zijn afgerond en volgens het bedrijf waren deze veelbelovend. Zo is het vaccin VLA2001 "over het algemeen veilig" en werd het "goed verdragen in alle geteste dosisgroepen", beweert de farmaceut.



Tot nu toe is het vaccin op 153 volwassenen getest. In de derde onderzoeksfase, waarin aangetoond moet worden of het vaccin effectief is, wordt die onderzoeksgroep uitgebreid naar duizenden personen.



Om te kunnen starten met deze onderzoeksfase, heeft het bedrijf toestemming van autoriteiten nodig. Het vaccin zou worden geproduceerd en verspreid in het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie (EC) onderhandelt nog met Valneva over eventuele levering van het vaccin aan de Europese Unie.

In Nederland worden op dit moment drie vaccins tegen COVID-19 gebruikt: BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca. Uit voorzorg is besloten om de komende dagen niet met AstraZeneca te prikken bij mensen onder de zestig jaar vanwege mogelijke bijwerkingen. Naar verwachting komt het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) woensdag met nieuwe informatie.