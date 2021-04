De Duitse minister van Volksgezondheid, Jens Spahn, stelt zijn landgenoten die zich laten vaccineren tegen COVID-19 meer vrijheden in het vooruitzicht. In een interview met Bild zegt Spahn zondag dat Duitsers die volledig zijn ingeënt stapsgewijs meer mogelijkheden moeten krijgen om bijvoorbeeld te winkelen en naar de kapper te gaan.

Mensen die beide prikken hebben gehad van een van de op dit moment beschikbare vaccins - van het binnenkort leverbare middel van de Nederlandse farmaceut Janssen is één dosis voldoende - hoeven ook niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met geïnfecteerde personen. Dat is het standpunt van Robert Koch-Insti­tut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, gebaseerd op tests.



Spahn zegt dat meer vrijheid voor gevaccineerden belangrijk is voor de detailhandel en de geleidelijke hervatting van het publieke leven. Hij benadrukt echter dat het bedwingen van de derde coronagolf, die strengere maatregelen nodig maakte, de hoogste prioriteit heeft.