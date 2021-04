In India zijn maandag 103.558 nieuwe coronabesmettingen geteld, de grootste dagelijkse stijging in het land tot nu toe. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Indiase ministerie van Volksgezondheid. Het totale aantal bevestigde besmettingen in India staat nu op 12,6 miljoen.

Daarnaast meldt het land 478 nieuwe sterfgevallen, waarmee het totale dodental op 165.101 komt te staan.



De meest welvarende deelstaat van India, Maharashtra, voert maandag strengere coronamaatregelen in. Zo zijn horecagelegenheden, winkelcentra en bioscoopzalen gesloten en in de weekenden zal er een volledige lockdown van kracht zijn in de deelstaat. Het aantal besmettingen dat het land zondag meldde, 93.249, was voor ruim de helft afkomstig uit Maharashtra.

India telt wereldwijd het op twee na grootste totale aantal bevestigde besmettingen. Bovenaan staan de Verenigde Staten met ruim 30,7 miljoen gevallen en Brazilië staat op de tweede plaats met ongeveer 13 miljoen besmettingen