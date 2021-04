Duizenden mensen stonden afgelopen weekend in Pakistan in de rij voor het Spoetnik-vaccin, dat voor het eerst in de vrije verkoop werd aangeboden in het land. Pakistani lieten zich tegen betaling inenten tegen COVID-19. In de zuidelijke metropool Karachi was de voorraad zondag op veel prikposten al op.

De Pakistaanse autoriteiten bieden momenteel alleen werknemers in de gezondheidszorg en ouderen van boven de vijftig jaar gratis vaccinatie aan, maar gaan daarbij niet erg voortvarend te werk. Vorige maand gaven ze toestemming voor de import van vaccins door commerciële bedrijven voor de publieke markt.



De eerste leveringen zorgden meteen voor een grote toeloop, vooral van jongeren die voorlopig niet in aanmerking komen voor inenting op staatskosten. De wachttijden liepen op tot soms drie uur. Voor twee doses Spoetnik V werd al snel 12.000 roepies (zo'n 68 euro) betaald. De overheid ligt nog met de farmaceutische importeurs overhoop over de vaststelling van een maximumprijs.