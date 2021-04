Designer Outlet Roermond heeft vandaag naar eigen zeggen enkele winkelende Duitsers moeten wegsturen die zonder afspraak voor de deur stonden. Ook komen er veel telefoontjes en e-mails binnen van mensen die dit paasweekend willen komen winkelen.

Het winkelcentrum is op feestdagen ook populair bij de oosterburen, maar die hebben net wat andere coronamaatregelen voor winkelen dan Nederland. In Nederland geldt winkelen op afspraak en moet er minstens vier uur van tevoren gereserveerd worden, in Duitsland kan dat ter plekke. Ook vragen sommige Duitsers of ze ook mogen komen winkelen als ze een sneltest met een negatief resultaat kunnen laten zien, maar dat mag ook niet in Nederland.