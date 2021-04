Het Verenigd Koninkrijk start op 16 april een grote proef met een 'coronapaspoort'. De autoriteiten hopen dat daarmee weer sportwedstrijden, conferenties en andere evenementen gehouden kunnen worden, aldus Britse media.

Mensen kunnen straks via een app of certificaat aantonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn. Ook personen die kunnen bewijzen dat ze in het afgelopen half jaar besmet zijn geweest, kunnen met hun coronapaspoort toegang tot grootschalige bijeenkomsten krijgen.



Het zou niet de bedoeling zijn dat mensen zo'n paspoort ook moeten laten zien om toegang te krijgen tot het openbaar vervoer of 'essentiële' winkels, zoals supermarkten.