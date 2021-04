Een onbekend aantal mensen in Alphen aan den Rijn is vrijdag per ongeluk ingeënt met een dubbele dosis van het AstraZeneca-vaccin. Het gaat om patiënten die waren opgeroepen door een huisartsenpraktijk en zijn ingeënt in zalencentrum De Bron.

Een woordvoerder van GGD Hollands Midden bevestigt dat een aantal mensen in Alphen een dubbele dosis heeft gekregen, maar weet niet meer dan dat, omdat het geen GGD-vaccinatie betreft. De huisartsenpraktijk in kwestie was zaterdag niet bereikbaar.



Volgens richtlijnen van het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap is een dubbele dosis niet schadelijk en geeft het ook niet meer bijwerkingen. Wel kan de prikplek pijnlijker zijn.