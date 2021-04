In het Verenigd Koninkrijk zijn zeven mensen overleden als gevolg van zeldzame bloedstolsels, kort nadat zij waren ingeënt met het AstraZeneca-vaccin. Dat meldt de Britse medische toezichthouder MHRA. Het is nog onduidelijk of het vaccin echt de oorzaak is van de sterfgevallen.

In totaal kregen tot nu toe 18,1 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk de prik. Vrijdag werd bekend dat dertig mensen daarna tromboseklachten hadden gekregen.



Meerdere Europese landen hebben de AstraZeneca-vaccinaties gepauzeerd om het mogelijke bloedstolselverband te onderzoeken. Nederland deed dat na vijf nieuwe gevallen van trombose bij Nederlandse vrouwen, van wie er één is overleden. Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA), dat het AstraZeneca-vaccin net als wereldgezondheidsorganisatie WHO eerder veilig verklaarde, komt naar verwachting woensdag met een nieuw advies over de prik.