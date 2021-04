Marion Koopmans, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam, relativeert het risico op een bloedstolsel na vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca. "Oké, even opgezocht: kans op trombose na AZ-vaccinatie zit tussen kans op overlijden door een aanval door een hond en kans op overlijden door bliksem in", meldt ze op Twitter.

Koopmans haalt onderzoek van het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) aan, waaruit blijkt dat trombose in diepgelegen aderen en longembolieën in 0,02 procent van de gevallen voorkomt. Dat is volgens het EMA minder vaak dan verwacht.

Op de vraag "waarom dan steeds dat paniekvoetbal?", antwoordt ze: "Het zijn de afspraken, ook in trials: als er een zogenoemd serious adverse event wordt gemeld, moet dat bekeken worden." Verder voegt ze toe: "En er kunnen hele zeldzame complicaties zijn, ook dat is goed om te begrijpen."