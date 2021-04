De veiligheid van patiënten is het allerbelangrijkst, zegt AstraZeneca na het besluit van Nederland om het coronavaccin van het bedrijf voorlopig niet aan mensen van zestig jaar en jonger te geven.

Volgens de Brits-Zweedse farmaceut is het vaccin effectief en "wegen de voordelen van het vaccin aanzienlijk zwaarder dan de risico's".

AstraZeneca zegt dat wereldwijd tientallen miljoenen mensen het coronavaccin toegediend hebben gekregen. Het bedrijf "blijft de gegevens analyseren om te begrijpen of zeer zeldzame stolsels en een vermindering van het aantal bloedplaatjes vaker voorkomen dan je zou kunnen verwachten in een groep van miljoenen mensen".



Een direct verband tussen het vaccin en de gezondheidsklachten is niet aangetoond, maar het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) sluit die mogelijkheid niet uit. De toezichthouder doet daarom nog onderzoek.