Oud-verkenner Kajsa Ollongren (D66) zegt dat ze niets heeft gedaan met de informatie die ze woensdagavond kreeg van de nieuwe verkenners. Zij belden haar met de mededeling dat Pieter Omtzigt wel degelijk wordt genoemd in het verslag van het gesprek dat Mark Rutte voerde met Ollongren en Annemarie Jorritsma (VVD), die op haar beurt zo laat op de avond niet meer te bereiken was.

Rutte kwam donderdagochtend dieper in de problemen toen hij zei dat hij om 7.30 uur een telefoontje kreeg van een bron die "via via" had gehoord dat Omtzigt werd genoemd in het verslag van het gesprek met Rutte.

De Tweede Kamer wilde donderdag weten wie die bron was, maar Rutte wilde die niet prijsgeven. Dat kwam hem op nog meer wantrouwen en woede te staan. De andere partijleiders konden de stukken van hun gesprek pas inzien tussen 9.00 en 10.00 uur in de ochtend, voordat ze naar de Kamer werden gestuurd.

Ollongren zei in het debat over de verkenningschaos dat ze donderdag op één moment contact heeft gehad met Rutte, om 11.39 uur, over een kabinetsaangelegenheid.