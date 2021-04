"In de eerste ronde hebben we gesproken over de uitslag, inhoud en mogelijke coalities. We moesten ook zoeken naar de pijn tussen partijen", vertelde Kajsa Ollongren donderavond in een debat over de mislukte formatie. Om deze reden hebben de verkenners naar het CDA gekeken, waar veel onrust is. "Het is de vierde partij en de meest favoriete coalitiepartner van de VVD".

"Maar we hebben met geen van de fractievoorzitters gesproken over een 'functie elders' voor Omtzigt. Het had er niet moeten staan, het stond er wel. Daar nemen wij dan ook de verantwoordelijkheid voor. Wij zijn de enige die dat ook kunnen doen", vertelt Ollongren.



Ze zegt daarnaast dat zowel zij als Annamarie Jorritsma zich niet herinneren dat er is gepraat over Omtzigt tijdens gesprekken met fractievoorzitters. Nadat ze opstapten hadden ze bovendien geen toegang meer tot de stukken rondom de verkenning.



Ollongren geeft ook toe dat de Kamer afgelopen week verkeerd geïnformeerd is. In de brief die ze vorige week naar de Tweede Kamer stuurde stond dat er niet gesproken is over Omtzigt. Inmiddels is gebleken dat Mark Rutte het wél over het Kamerlid heeft gehad.