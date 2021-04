CU-leider Gert-Jan Segers en Geert Wilders (PVV) vinden het ongeloofwaardig dat Ollongren zich niet herinnert dat het in het gesprek met Mark Rutte over Pieter Omtzigt is gegaan.

Ook SP-leider Lilian Marijnissen heeft hier vragen over. "Als er iemand langskomt tijdens de verkenning en diegene begint over een democratisch gekozen Kamerlid, dan moeten toch uitgerekend bij u alle alarmbellen afgaan?"

Volgens Marijnissen moet Ollongren zich hier als demissionair minister van Binnenlandse Zaken extra van bewust zijn. De Tweede Kamer debatteert donderdag over de mislukte verkenning.