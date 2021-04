Oud-verkenner Kajsa Ollongren (D66) heeft de Tweede Kamer en CDA'ers Pieter Omtzigt en Wopke Hoekstra haar excuses aangeboden voor de gelekte notitie waarop 'positie Omtzigt, functie elders' staat. "Dat is mijn schuld en van niemand anders", zei een zichtbaar geëmotioneerde Ollongren donderdagavond.

Vorige week donderdag moest Ollongren halsoverkop vertrekken van het Binnenhof omdat zij positief was getest op het coronavirus.

"Ik schrok van die test", zei de D66'er. Ollongren heeft namelijk een chronische auto-immuunziekte, het virus kan daardoor mogelijk schadelijker zijn dan bij mensen zonder achterliggende ziektes.

"Ik heb in de emotie van het moment veel te snel gereageerd. Ik had natuurlijk niet zo overhaast moeten handelen", aldus Ollongren.

Hoe die gewraakte zin over Omtzigt op haar notitie terechtkwam, weet ze niet. "Dat is mogelijk gebaseerd op gesprekken met de lijsttrekkers, maar dat is een constatering achteraf."

Ollongren blijft erbij dat ze het met geen van de zeventien lijsttrekkers zo specifiek over de positie van de CDA'er heeft gehad. Dat hadden de oud-verkenners ook zo in een eerder deze week gestuurde brief opgeschreven.