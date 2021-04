Nederland stuurt vrijdag versneld 30.000 extra vaccins tegen het coronavirus naar Curaçao wegens de alarmerende situatie op het eiland. Een deel ervan is ook bestemd is voor Aruba. Dat zegt een woordvoerder van demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) donderdag.

De versnelde levering van vaccins is bedoeld om "het vaccineren maximaal te versnellen", aldus de woordvoerder. "Zodat vaccins niet meer een remmende factor zijn", onderstreepte hij. Ook volgende week staat een lading gepland voor de eilanden.



Daarnaast verleent het ministerie bijstand in de vorm van het werven van medisch personeel. Zo wordt gezocht naar beschikbare medische professionals via Amerikaanse uitzendbureaus, maar er wordt ook in Nederland gekeken of mensen bereid zijn naar Curaçao af te reizen.