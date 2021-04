ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vindt het een goed idee om de koning weer een rol in het formatieproces te geven.

Segers vraagt zich net als andere partijen af of het "verstandig is om verkenners te hebben die zo dicht staan op de dagelijkse, Haagse politiek". Maar een rol voor de koning, zoals voor 2012 gebruikelijk was, opperden andere partijleiders niet.



"Zou het niet beter zijn voor het proces om iemand te vragen die van buiten komt, die het tot de saaie essentie kan terugbrengen?", aldus Segers tijdens een debat over de mislukte verkenning, die daarbij de koning opperde. "Als iemand staat voor discretie en afstand, dan is het de koning. Daar hebben we al enige jaren ervaring mee en ik kan me geen ongemak herinneren als deze."



Ook SGP-leider Kees van der Staaij hintte op de terugkeer van de koning in het proces.