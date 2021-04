Wopke Hoekstra wil weten of premier Mark Rutte inderdaad alleen gesproken heeft over een 'ministerspost voor Omtzigt' als het CDA zou gaan meeregeren, of ook de bewoording 'functie elders' gebruikte. Dit is volgens de CDA-leider een belangrijk verschil. Pas daarna kan hij besluiten of hij Rutte wel of niet zal steunen.

Hij wil dat Ollongren en Jorritsma hier duidelijkheid over geven, zei hij donderdag tijdens het debat over de mislukte verkenning. "Het opschrijven van de passage 'functie elders' is gebeurd onder de verantwoordelijkheid van de verkenners", aldus Hoekstra.



Wilders vindt dat Hoekstra niet moet vergeten dat een ministerspost "óók een functie elders is en betekent dat een kritisch Kamerlid uit de Kamer wordt gehaald". Hij vindt ook dat de CDA-leider te terughoudend is.



Hoekstra maakt duidelijk dat dit niet het geval is. "Ik heb vrijwel elke dag contact met Omtzigt en ik weet wat dit met hem doet. Er is bij mij geen sprake van terughoudendheid."