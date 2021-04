De nieuwe verkenners hebben een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Ze schetsen hierin een tijdlijn van de gebeurtenissen en contactmomenten van de afgelopen zeven dagen. De Kamer had hierom gevraagd, omdat donderdagmiddag bleek dat Rutte donderdagochtend om 7.30 uur al door een bron, die hij niet wil prijsgeven, geïnformeerd was over zijn verslag.

"Toen wij de stukken gisteravond inzagen, kwamen wij tot de conclusie dat er in de aantekeningen van het gesprek tussen de ex-verkenners en de heer Rutte de naam van de heer Omtzigt werd genoemd. Dit was niet conform de brief van de ex-verkenners van maandag 29 maart, waarin was gesteld dat geen van de gewezen lijsttrekkers had gesproken over de heer Omtzigt", schrijven Koolmees en Van Ark.



De verkenners hebben hierover vervolgens laat op de avond telefonisch contact gehad met Ollongren. Jorritsma was op dat moment onbereikbaar.



"Wij hebben daarom op donderdagochtend 1 april om 8.00 uur de beide ex-verkenners telefonisch gesproken. Tussen 7.45 en 8.30 uur hedenmorgen hebben wij tevens de zeventien gewezen lijsttrekkers een sms gestuurd met het aanbod om tussen 9.00 en 10.00 uur de eigen stukken in te komen zien. Ook de voorzitters van de Kamers hebben wij deze gelegenheid geboden."



Uit de brief kan verder niet worden opgemaakt wie Rutte heeft gebeld.