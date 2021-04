D66-leider Sigrid Kaag doet het voorstel aan de Tweede Kamer om een nieuwe verkenner "met gezag" te benoemen, "die op grote afstand staat van de politiek". "Dit is het moment om een nieuwe koers te gaan varen in de politiek", stelt ze.

Kaag stelt dat er fouten gemaakt zijn, die niet gemaakt hadden mogen worden. De D66-leider hoopt dat de afgelopen zeven dagen "niet verspild zijn geweest, als er ook een begin kan worden gemaakt met het herstel van het afgebroken en aangetaste vertrouwen."



De Kamer debatteert donderdag over de mislukte verkenning en zal later op de dag stemmen over het voorstel van Kaag voor een andere verkenner.