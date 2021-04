Rutte laat aan de Kamer weten dat hij niet gaat vertellen wie hem donderdagochtend de informatie over zijn verslag gaf. "Ik kreeg vanmorgen om half acht een niet gevraagd telefoontje van iemand die via via had gehoord dat ik Pieter Omtzigt toch had genoemd. Ik ga deze bron niet onthullen. Bij verdere vragen erover, zal ik niet nader ingaan op die bron."

SP-leider Lilian Marijnissen vindt het tijd om een streep te trekken en vraagt, net als GroenLinks-leider Jesse Klaver, nogmaals waarom Rutte de naam niet wil prijsgeven. Rutte legt de vraag naast zich neer. PVV-leider Geert Wilders vindt het ook genoeg geweest.



Rutte geeft aan dat ook hij soms fouten maakt, en die toegeeft. "Het is aan Nederland, en aan de Kamer om te beoordelen of je daarmee om kan gaan."