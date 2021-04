D66-leider Sigrid Kaag heeft donderdag de druk op demissionair premier Mark Rutte opgevoerd. Dat deed ze in het Kamerdebat over het gesprek tussen Rutte en de oud-verkenners waarin het over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt ging.

"U kent mij. Ik sta hier dan ook met een zwaar gemoed. U heeft ook namens mij bij de NOS gesproken over dat de opmerkingen over Omtzigt niet door ons besproken zijn. Hier scheiden onze wegen. Het grootste goed is individuele integriteit."

Kaag benadrukte dat zij het niet over CDA-Kamerlid Omtzigt heeft gehad. "Ik heb het over geen enkele persoon gehad tijdens de gesprekken. Dat kunt u zien in het verslag dat openbaar gemaakt is."

"Met deze schade constateer ik dat er in de laatste jaren zeker een patroon is ontstaan van vergeetachtigheid: 'Ik ben het vergeten.' Hoe kunt u, in de grootste crisis die we hebben, dat vertrouwen dat nu weer geschaad is alsnog herstellen?"

"Er wordt nu naar u gekeken", sloot Kaag af.

Rutte liet opnieuw weten dat hij naar eer en geweten de pers te woord heeft gestaan. Ook benadrukte hij dat een gesprek over een ministerpost voor Omtzigt niet hetzelfde is als een "functie elders". Volgens Rutte moeten de verkenners later antwoord geven op de vraag waar deze precieze bewoording op gebaseerd is.