SP en DENK zijn woest op VVD-leider Mark Rutte. Eerder zei de demissionair premier dat hij CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt niet heeft benoemd in zijn gesprek met de verkenners, maar dat blijkt nu toch wel het geval te zijn.

"Rutte heeft een groot probleem wat mij betreft", aldus SP-leider Lilian Marijnissen. DENK-voorman Farid Azarkan zegt op zijn beurt: "Wij vonden al dat Rutte niet geloofwaardig leider kan zijn van dit land, en als je nou nog een week lang het land in zijn greep houdt door leugens te vertellen en er vandaag op moet terugkomen, dan ben je zéker niet meer geloofwaardig."



"Het is onbestaanbaar dat de premier heeft staan liegen", foeterde Marijnissen voorafgaand aan het debat over de geklapte verkenning.