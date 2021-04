"Wij hebben het in ieder geval in onze gesprekken niet over Pieter Omtzigt gehad", zei Mark Rutte een week geleden nog tegen een verslaggever van Nieuwsuur, op de dag van de blunder van verkenner Kajsa Ollongren.

Op de vraag of hij überhaupt heeft gesproken over het CDA-Kamerlid zei Rutte nogmaals "nee". Ook zei de VVD-leider dat hij niet wist hoe de aantekening dan tot stand gekomen was en dat niemand hier uitleg over zou kunnen geven.