De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson heeft vijftien miljoen doses van zijn coronavaccin moeten weggooien nadat was gebleken dat die onbruikbaar waren als gevolg van een productiefout, meldt The New York Times.

De productie van het in Leiden ontwikkelde vaccin, hier ook wel het Janssen-vaccin genoemd, is nu vertraagd omdat de Amerikaanse toezichthouder extra controles op de productielijn in de fabriek in Baltimore moet uitvoeren.

Johnson & Johnson heeft bevestigd dat er een partij vaccins niet bleek te voldoen aan de kwaliteitseisen. De farmaceut liet verder weten dat de partij nog niet was gebotteld toen de productiefout werd ontdekt. Medewerkers van de fabriek in Baltimore zouden per ongeluk ingrediënten van twee verschillende vaccins hebben gemengd.