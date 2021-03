Vanaf dinsdag worden ook 73- en 74-jarigen door de GGD uitgenodigd om zich aan te melden voor een coronavaccinatie. Het gaat om mensen die zijn geboren in 1947 of 1948.

Volgens de GGD GHOR gaat het om een groep van ongeveer 390.000 mensen. Zij krijgen het vaccin van Pfizer/BioNTech. De GGD vraagt mensen zo snel mogelijk na het ontvangen van de brief een afspraak in te plannen.



Op de planning van de overheid staat dat ook 70- tot 72-jarigen zich begin april kunnen laten inenten, maar wanneer precies is afhankelijk van hoe snel er wordt gevaccineerd.



Momenteel zijn er ruim 2,5 miljoen prikken gezet, meldt het coronadashboard van de overheid. Voor deze week staan er 514.015 gepland.