Aan het onderzoek in de horeca doen vijf Utrechtse kroegen uit de binnenstad mee: Hofman, de Beurs, Ubica, VinVin en 't Oude Pierement. De cafés laten van woensdag 14 april tot en met zaterdag 17 april gasten toe. Onderzocht wordt hoe de kroegen weer op een veilige manier open kunnen.

Wie een biertje aan de bar wil drinken, moet een negatief coronatestbewijs overleggen. Ook moet er vooraf een tijdslot gereserveerd zijn.



Burgemeester Sharon Dijksma van de Domstad heeft zich hardgemaakt voor de proef. "Samen, uiteraard op 1,5 meter, aan de bar; het klinkt als iets uit vervlogen tijden. De inzichten die met deze proef in Utrecht worden opgedaan, zijn van belang voor de heropening van cafés in heel Nederland. Dat is een belangrijk lichtpunt voor alle horecaondernemers én hun gasten."



De praktijktest wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gemeente Utrecht, Koninklijke Horeca Nederland, de Horeca Alliantie en TNO. De uitkomst is geen voorwaarde voor heropening, maar is alleen ondersteunend bedoeld.