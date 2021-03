Mensen met obesitas hebben weliswaar een verhoogd risico om ernstig ziek te worden na een coronabesmetting. Als ze eenmaal op de intensive care (ic) terechtkomen, hebben ze echter geen grotere kans om te overlijden.

Die is namelijk gelijk aan die van coronapatiënten met een lager gewicht. Dat blijkt uit nog ongepubliceerd onderzoek waar de Volkskrant woensdag over schrijft.



"Eenmaal op de ic zijn de kansen van alle groepen vergelijkbaar", aldus onderzoeksleider Peter Pickkers, intensivist en hoogleraar intensive care geneeskunde aan het Radboudumc. Het onderzoek werd gedaan onder 82 patiënten op ic-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen.