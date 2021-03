Medewerkers in de reguliere zorg moeten zo snel mogelijk tegen COVID-19 gevaccineerd worden, vindt zorgvakbond NU'91. Volgens het huidige vaccinatieschema is deze groep in mei aan de beurt, terwijl het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen.

De vakfederatie noemt de situatie uiterst zorgelijk. "We zien dat het ziekteverzuim fors toeneemt. Zorgmedewerkers vallen uit doordat zij zelf besmet zijn, maar ook doordat ze na een jaar onder deze omstandigheden werken moe en opgebrand zijn", aldus NU'91-voorzitter Stella Salden.



Volgens Salden is een snelle vaccinatie van groot belang om de zorgmedewerkers op de been te houden. "Het biedt meer bescherming. Bovendien zorgt het ervoor dat zij niet voortdurend ongerust hoeven te zijn om zelf besmet te raken."



Hoewel de medewerkers in de acute zorg met voorrang zijn gevaccineerd, is het personeel in de reguliere zorg toen niet meegenomen. Maar nu het aantal nieuwe besmettingen toeneemt, wordt de acute zorg weer opgeschaald en springen ongevaccineerde zorgmedewerkers uit de reguliere zorg bij op de intensive cares en in de COVID-19-zorg, aldus NU'91. "Dat zorgt voor veel onrust en frustraties onder zorgmedewerkers."



De piek in de ziekenhuizen wordt eind april verwacht, laat Salden weten. "Op de ic's kunnen we te weinig bedden inzetten, simpelweg omdat er onvoldoende personeel is. Als we niet zorgen dat iedereen die dat wil snel wordt gevaccineerd, zitten we met nog minder zorgmedewerkers. We hebben geen tijd te verliezen. Dit is van groot maatschappelijk belang."