Ziekenhuizen hoeven niet te helpen bij het vaccineren van het grote publiek tegen het coronavirus. Dat aanbod is "sympathiek, ik waardeer het zeer", maar het is niet nodig, zegt André Rouvoet, voorzitter van de overkoepelende organisatie van regionale gezondheidsdiensten, GGD GHOR Nederland.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), bood maandag hulp aan. De ziekenhuizen kunnen twee miljoen mensen per week vaccineren, zei Kuipers.

"Ik weet niet wat we met dat aanbod moeten", zegt Rouvoet tegen het ANP. "Pas in juni krijgen we genoeg doses binnen om 1,5 miljoen mensen per week te vaccineren, en dat kunnen wij zonder problemen zelf wegprikken. Het zou goed zijn als ziekenhuizen hun energie in hun bedden steken. Aan meer overcapaciteit hebben we niets. Het aanbod helpt niet om het vaccinatietempo op te voeren. We hebben behoefte aan meer leveringen en aan meer leveringszekerheid."