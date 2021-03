Reizigers die voor de paasdagen vanuit een ander EU-land naar Italië reizen, moeten na aankomst vijf dagen in quarantaine. De maatregel geldt voor zowel inwoners als bezoekers, aldus het ministerie van Volksgezondheid in Rome. De verplichting geldt vooralsnog tot volgende week dinsdag.

Iedereen die arriveert, moet een negatieve uitslag van een coronatest kunnen overleggen en na vijf dagen quarantaine nog een. Bij "bewezen noodzaak en urgentie" kan een uitzondering worden gemaakt. De maatregel lijkt vooral bedoeld om vakantiereizen te ontmoedigen. Voor reizigers vanuit veel niet-lidstaten geldt de quarantaine- en testplicht al.

In een groot deel van Italië zijn strenge coronamaatregelen van kracht om de derde golf te bestrijden. Vanaf zaterdag geldt een driedaagse paaslockdown in het hele land. Dat houdt onder meer in dat mensen niet tussen regio's kunnen reizen, behalve in noodgevallen of voor werk.