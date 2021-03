Kerken krijgen opnieuw het dringende verzoek van de gemeente Krimpen aan den IJssel om digitale in plaats van fysieke diensten te organiseren. Zondag gaf de Mieraskerk geen gehoor aan een eerdere oproep en kwamen er ondanks de coronamaatregelen vele tientallen kerkgangers samen.

"Wij zijn constant in gesprek met kerkgangers en het kerkbestuur. We hebben oproepen gedaan om niet naar de kerk te gaan, maar thuis digitaal de dienst te volgen. Daar blijven we gewoon mee doorgaan", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Volgens de gemeente kan er niet achter de voordeur van de kerk gehandhaafd worden en kan de kerk bijvoorbeeld geen boete krijgen voor het overtreden van de coronaregels. "Wij staan daar helemaal buiten, dat heeft alles met de Grondwet te maken", aldus de woordvoerder.