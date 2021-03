De Australische stad Brisbane gaat drie dagen in lockdown, omdat maandagochtend vier nieuwe coronabesmettingen zijn vastgesteld. Dat maakt de regering van deelstaat Queensland bekend.

De staat vreest dat de Britse variant van het coronavirus, die daar begin deze maand zeven keer is vastgesteld, om zich heen grijpt in de stad. Ook bij de nieuwe gevallen gaat het om besmettingen met de Britse variant.



De lockdown gaat maandag om 17.00 uur (lokale tijd) in. Inwoners van de stad mogen het huis alleen verlaten voor essentieel werk, boodschappen, zorgtaken of lichaamsbeweging. Scholen moeten de deuren gesloten houden.