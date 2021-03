Rusland staat niet te springen om vaccinaties. Minder dan een derde van de Russische bevolking zou bereid zijn om zich te laten inenten tegen COVID-19, laat een recente peiling zien. De meerderheid van de Russen zou geloven dat het virus door mensen is gecreëerd als "biologisch wapen". Ook zijn ze bang voor de bijwerkingen.

Rusland begon in december met een vaccinatiecampagne, maar tot nu toe hebben ongeveer 4 miljoen van de 144 miljoen inwoners twee prikken ontvangen. Nog eens twee miljoen Russen zouden hun eerste prik hebben gehad.



President Vladimir Poetin heeft dinsdag een vaccin gekregen. Hij wilde niet zeggen met welk vaccin hij is ingeënt, maar het gaat in ieder geval om een middel van Russische makelij.



Vandaag riep Poetin de bevolking op om ook een vaccin te nemen. Ruim 200.000 Russen zouden al zijn overleden aan de gevolgen van COVID-19, hoewel het land zelf lagere cijfers meldt. Tot nu toe raakten meer dan 4,5 miljoen inwoners besmet.