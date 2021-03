Als er iemand lijkt te profiteren van de coronapandemie is het wel de walvis, stelt NBC News. De vermindering van cruiseschepen, sonargeluiden en andere bedrijvigheid op zee maakt het leven onder water een stuk meer ontspannen.

Marinebioloog Ari Friedlaender onderzoekt de invloed van rustige oceanen op walvissen en verwacht sinds de uitbraak van COVID-19 lagere hoeveelheden stresshormonen aan te treffen bij de zoogdieren. Omgevingsgeluiden verstoren de communicatie tussen walvissen, die immers ook via geluiden verloopt. Ook de zoektocht naar voedsel onder water is gemakkelijker als het stil is. En als de dieren ontspannen zijn, planten ze zich eerder voort.