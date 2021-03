In de afgelopen 24 uur telde het Verenigd Koninkrijk 4.715 nieuwe coronabesmettingen. Dat is de kleinste toename sinds eind september. De piek lag op 8 januari met ruim 68.000 extra gevallen in een dag tijd.

De cijfers steunen premier Boris Johnson in zijn plannen om de strenge lockdown te versoepelen, ook al blijven wetenschappers waarschuwen voor virusmutaties. Tijdens een verkiezingstoespraak voor de lokale verkiezingen in mei, noemde Johnson vandaag de mogelijkheid van een pint bier en een bezoek aan de kapper in het vooruitzicht.



Hij gaf ook toe dat de derde COVID-golf die nu over Europa spoelt, ook Groot-Brittannië kan bereiken over een week of drie. "Het cruciale verschil is dat elke stijging van het aantal infecties en ziekenhuisopnames afdoende wordt gematigd door de vaccinatiecampagne." Bijna 30 miljoen Britten hebben inmiddels ten minste één prik gekregen tegen COVID-19.