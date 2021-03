"Ik vraag de politici om het ziekenhuispersoneel niet in de steek te laten", zegt Christian Karagiannidis, hoofd van de Duitse vereniging voor intensive care (ic) en spoedeisende geneeskunde, tegen de Rheinische Post.

De vereniging doet een oproep aan de regering voor een strenge lockdown. Volgens Karagiannidis is dat de enige manier om te voorkomen dat ziekenhuizen worden overspoeld nu Duitsland in een derde golf zit.



Karagiannidis riep de regering op om alle geplande versoepelingen, zoals de opening van niet-essentiële winkels en uitgaansgelegenheden, onmiddellijk te stoppen in het licht van het snelstijgende aantal besmettingen. Leiders van deelstaten met een relatief lage besmettingsgraad, zoals Saarland, willen juist sneller versoepelen dan de landelijke overheid.



Het Robert Koch-Insti­tut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, meldde zaterdag het hoogste zevendaagse infectiecijfer per 100.000 inwoners sinds half januari, namelijk 124,9. Een dag eerder was dat nog 119,1.