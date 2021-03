Het Verenigd Koninkrijk wil zijn inwoners voor de derde keer gaan inenten tegen COVID-19 om de bevolking tegen nieuwe varianten van het coronavirus te beschermen.

Zeventigplussers zouden in september al zo'n "boostervaccin" kunnen krijgen, zegt Nadhim Zahawi, de minister die belast is met vaccinatiezaken, zaterdag in The Daily Telegraph. Ook zorgpersoneel en bepaalde risicopatiënten komen als eersten aan de beurt.