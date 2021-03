In tegenstelling tot Duitsland, waar de strengere lockdownmaatregelen met Pasen na een storm van kritiek werden ingetrokken, kiest Oostenrijk woensdag juist wel voor strikte maatregelen rond de paasdagen.

Zo gaan Wenen en andere oostelijke regio's van het land terug in een harde lockdown om te voorkomen dat het coronavirus tijdens Pasen nog sneller om zich heen grijpt.



De maatregelen houden in dat veel winkels en andere bedrijven tussen 1 april en 6 april gedwongen moeten sluiten. Alleen winkels die essentiële waren verkopen zijn uitgezonderd. Minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober zei woensdag dat de maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de besmettingsaantallen sneller gaan stijgen en om het personeel in de ziekenhuizen een adempauze te geven.



In de afgelopen week zijn er per dag in Wenen gemiddeld 300 besmettingen vastgesteld per 100.000 inwoners, aanzienlijk meer dan het landelijke gemiddelde van 247 gevallen. Minister Anschober meldde woensdag dat de aangekondigde maatregelen het resultaat zijn van een dag lang onderhandelen met de regeringen van de hardst getroffen deelstaten.