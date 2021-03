In heel Nederland zijn vanaf donderdag quarantainecoaches van het Rode Kruis beschikbaar om mensen te helpen die in quarantaine moeten vanwege het coronavirus. Het ministerie van Volksgezondheid, de GGD's en het Rode Kruis hebben besloten om het initiatief landelijk uit te rollen na een succesvolle test in Drenthe en Kennemerland.

"Quarantaine is geen pretje, zo heb ik vorige week zelf nog ondervonden. Het is taai en het is saai, maar essentieel om verdere verspreiding te voorkomen. Belangrijk dat we daarom daar waar een steuntje in de rug nodig is, dat ook aan te kunnen bieden. Quarantainecoaches helpen daarbij", aldus minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).



De coach van de hulporganisatie houdt contact met mensen in quarantaine en helpt indien nodig met het zoeken van passende hulp. Ook kan het vrijwilligers inschakelen van het Let op Elkaar-netwerk van het Rode Kruis. Zij kunnen helpen bij het doen van boodschappen, het uitlaten van de hond of medicijnen halen.



De GGD bepaalt of iemand die positief getest is en in quarantaine moet, in aanmerking komt voor een quarantainecoach.