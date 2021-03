Iets meer dan vijf miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over de coronamaatregelen.

Dit keer keken er iets minder mensen dan op 8 maart, toen Rutte en De Jonge ook een persconferentie gaven. Toen keken er ruim 5,5 miljoen mensen naar.

De meeste kijkers volgden de persconferentie dinsdag via NPO1 (zo'n 3,36 miljoen), blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Deze uitzending was het best bekeken programma van de avond.

1,37 miljoen kijkers hadden afgestemd op RTL 4 en 437.000 anderen op SBS6.