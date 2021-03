België moet weer in lockdown om het snel om zich heen grijpende coronavirus weer te beteugelen, vinden deskundigen. Ze wijzen erop dat het land er sinds de tweede golf in oktober niet zo beroerd voor stond. Vooral de laatste dagen was er sprake van een forse oplaaiing van het virus.

"De cijfers zijn nu van dezelfde orde als die we gezien hebben bij de start van de tweede golf", zegt viroloog Steven Van Gucht van het Crisiscentrum.

In heel 2021 was er geen dag dat zo veel mensen met COVID-19 in het ziekenhuis belandden als afgelopen zaterdag. "Als België zo doorgaat, liggen over drie weken weer duizend coronapatiënten op de intensive care. Het virus weert zich als een duivel in een wijwatervat, met de hete adem van het vaccin in zijn nek."

"Maatregelen aanscherpen lijkt me aangewezen", zegt Van Gucht. "Het lijkt me nu toch beter om drastisch te zijn."

Ook bekende en gezaghebbende collega's als Marc Van Ranst en Geert Molenberghs, die beiden ook de regering van advies dienen, dringen daarop aan. De ministers die over de coronamaatregelen gaan, vervroegen wegens het slechte nieuws hun periodieke crisisberaad en komen nog deze week bijeen.

Over wélke maatregelen is ook nog discussie. De winkels en kappers en andere contactberoepen zouden weer dicht kunnen gaan, opperen experts. Ook onnodig reizen binnen België zou weer verboden kunnen worden. Sommige deskundigen kijken zelfs naar de scholen, die tot dusver tegen elke prijs open moesten blijven.