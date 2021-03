De besmettingscijfers en de toename van het aantal mensen dat dagelijks met COVID-19 wordt opgenomen in het ziekenhuis leiden ertoe dat het vooruitzicht met betrekking tot het coronavirus op de korte termijn "zorgelijk en onzeker" is, zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dinsdag vlak voor een kabinetsoverleg.

De ruimte om een aantal regels los te laten is volgens hem "buitengewoon beperkt", omdat het met de cijfers "niet de goede kant opgaat".

De Jonge en demissionair premier Mark Rutte geven dinsdagavond een persconferentie over de coronamaatregelen. Afgelopen weekeinde lekte al uit dat de lockdown wordt verlengd en dat het demissionaire kabinet niet tot nauwelijks gaat versoepelen. Pas op de langere termijn is daar echt ruimte voor.

"We zullen echt op de korte termijn te maken hebben met behoorlijk stevige maatregelen om ervoor te zorgen dat we dat virus onder de duim houden", zei De Jonge. Wanneer precies het "omslagmoment" zal zijn waarop alle maatregelen losgelaten kunnen worden, is volgens hem niet te zeggen.

De minister wil niet te vroeg versoepelen en wijst naar Tsjechië. "Daar heeft men veel te vroeg versoepeld vanwege de maatschappelijke schade die de lockdowns veroorzaken", aldus De Jonge. "Nu zijn de ziekenhuizen er overvol. Mensen liggen met hun benen buitenboord op de ic."